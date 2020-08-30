Байден обвинил Трампа в попытке скрыть помощь от Кремля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Разведка США больше не будет проводить для членов комитетов по разведке Конгресса США брифинги о безопасности, так как президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы американский народ знал, какие шаги предпринимает российский лидер Владимир Путин, чтобы помочь Трампу быть переизбранным. Об этом говорится в заявлении кандидата в президенты от демократов Джо Байдена, передает УНН.
"Для директора Национальной разведки сократить одну из самых основных обязанностей нашего беспартийного разведывательного сообщества - полностью информировать Конгресс Соединенных Штатов об угрозах для нашей страны, в данном случае о реальной и растущей угрозе иностранного вмешательства в выборы - не что иное, как бесстыдная партизанская манипуляция для защиты личных интересов президента Трампа", - заявил Байден.
По его словам, такое решение представляет собой "измену клятвы, данной американскому народу, и нашей Конституции".
"Вывод может быть только один: президент Трамп надеется, что Владимир Путин еще раз продвинет его кандидатуру и прикроет его ужасные неудачи в руководстве нашей страной из-за многочисленных кризисов, с которыми мы сталкиваемся. И он не хочет, чтобы американский народ знал, какие шаги предпринимает Владимир Путин, чтобы помочь Трампу быть переизбранным, или почему Путин стремится вмешаться, так что внешняя политика Дональда Трампа была подарком Кремлю", - говорится в заявлении демократа.
Как сообщал УНН, ранее Трамп объяснил свое решение закрыть брифинги тем, что члены комитетов "сливали" полученную информацию.