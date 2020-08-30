Байден звинуватив Трампа в спробі приховати допомогу від Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Розвідка США більше не буде проводити для членів комітетів з розвідки Конгресу США брифінги про безпеку, тому що президент США Дональд Трамп не хоче, щоб американський народ знав, які кроки робить російський лідер Володимир Путін, щоб допомогти Трампу бути переобраним. Про це йдеться в заяві кандидата в президенти від демократів Джо Байдена, передає УНН.
"Для директора Національної розвідки скоротити одну з найосновніших обов'язків нашого безпартійного розвідувального співтовариства - повністю інформувати Конгрес Сполучених Штатів про загрози для нашої країни, в даному випадку про реальну і зростаючу загрозу іноземного втручання у вибори - не що інше, як безсоромна партизанська маніпуляція для захисту особистих інтересів президента Трампа", - заявив Байден.
За його словами, таке рішення являє собою "зраду клятви, даної американському народу, і нашій Конституції".
"Висновок може бути тільки один: президент Трамп сподівається, що Володимир Путін ще раз просуне його кандидатуру і прикриє його жахливі невдачі в керівництві нашою країною через численні кризи, з якими ми стикаємося. І він не хоче, щоб американський народ знав, які кроки робить Володимир Путін, щоб допомогти Трампу бути переобраним, або чому Путін прагне втрутитися, так що зовнішня політика Дональда Трампа була подарунком Кремлю", - сказано в заяві демократа.
Як повідомляв УНН, раніше Трамп пояснив своє рішення закрити брифінги тим, що члени комітетів "зливали" отриману інформацію.