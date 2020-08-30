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Разведка США отменила планируемые брифинги о вмешательстве в выборы: Трамп объяснил почему

Киев • УНН

 • 18822 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Разведка США больше не будет проводить брифинги о безопасности во время ноябрьских выборов президента и попытки вмешательства в них для членов комитетов по разведке Конгресса США. Как пояснил президент Дональд Трамп во время пресс-конференции, решение было принято из-за того, что члены комитетов "сливали" полученную информацию. Об этом Трамп сказал во время своего выступления, видео которого опубликовал телеканал C-Span, передает УНН.

Разведка США отменила планируемые брифинги о вмешательстве в выборы: Трамп объяснил почему

О том, что брифинги отменяются ранее сообщили CNN и NBC.

Как писал NBC News со ссылкой на сотрудника разведки, решение было принято администрацией Трампа.

Издание отмечало, что члены комитетов по-прежнему будут иметь доступ к секретным письменным отчетам, однако отмена брифингов значит, что они не смогут лично задавать уточняющие вопросы. NBC News называет отказ от личных брифингов по безопасности на выборах беспрецедентным шагом.

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“Директор (Национальной разведки США Джон) Рэтклифф оказывал комитету (по разведке) информацию, и информация „сливалась“. Был ли это хитрый (глава комитета по разведке палаты представителей Адам) Шифф или кто-то другой. Они сливают информацию... Что еще хуже, они сливают неверную информацию. Он (Рэтклифф — ред.) устал от этого. Он хочет делать это в другой форме”, — пояснил Трамп.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и Адам Шифф раскритиковали решение об отмене брифингов, назвав его позорным. По их мнению, команда президента пытается скрыть информацию, связанную с выборами.

“Мы ожидаем, что администрация и разведывательное сообщество обеспечат нам полную и точную информацию и восстановят брифинги. Если они не захотят, мы рассмотрим весь спектр инструментов, имеющихся в распоряжении Палаты (представителей), для принуждения к соблюдению установленных правил”, — цитирует NBC News Пелоси и Шиффа.

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Ближайший брифинг для палаты представителей должен был состояться в сентябре.

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США ранее неоднократно высказывали опасения в том, что Россия может вмешаться в ход предстоящих президентских выборов. В мае Министерство внутренней безопасности страны и ФБР разослали власти штатов меморандум, где предупреждали о такой возможности. В Вашингтоне считают, что Москва может тайно консультировать кандидатов и их предвыборные штабы. Министерство внутренней безопасности и ФБР также предупредили о возможных взломах электронной почты и утечки в интернет личных переписок членов штабов.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

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