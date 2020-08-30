Розвідка США скасувала заплановані брифінги щодо втручання у вибори: Трамп пояснив чому

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Розвідка США більше не буде проводити брифінги про безпеку під час листопадових виборів президента і спроби втручання в них для членів комітетів з розвідки Конгресу. Як пояснив президент Дональд Трамп під час пресконференції, рішення було прийнято через те, що члени комітетів “зливали” отриману інформацію. Про це Трамп сказав під час свого виступу, відео якого опублікував телеканал C-Span, передає УНН.