Розвідка США скасувала заплановані брифінги щодо втручання у вибори: Трамп пояснив чому
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Розвідка США більше не буде проводити брифінги про безпеку під час листопадових виборів президента і спроби втручання в них для членів комітетів з розвідки Конгресу. Як пояснив президент Дональд Трамп під час пресконференції, рішення було прийнято через те, що члени комітетів “зливали” отриману інформацію. Про це Трамп сказав під час свого виступу, відео якого опублікував телеканал C-Span, передає УНН.
Про те, що брифінги скасовуються, раніше повідомили CNN та NBC.
Як писав NBC News з посиланням на співробітника розвідки, рішення було прийнято адміністрацією Трампа.
Видання зазначало, що члени комітетів як і раніше будуть мати доступ до секретних письмовим звітів, однак скасування брифінгів значить, що вони не зможуть особисто ставити уточнюючі питання. NBC News називає відмову від особистих брифінгів з безпеки на виборах безпрецедентним кроком.
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“Директор (Національної розвідки США Джон) Реткліфф надавав комітету (по розвідці) інформацію, і інформація „витікала“. Чи був це хитрий (глава комітету з розвідки палати представників Адам) Шифф або хтось інший. Вони зливають інформацію. ... Що ще гірше, вони зливають невірну інформацію. Він (Реткліфф — ред.) втомився від цього. Він хоче робити це в іншій формі”, — пояснив Трамп.
Спікер палати представників Ненсі Пелосі і Адам Шифф розкритикували рішення про скасування брифінгів, назвавши його ганебним. На їхню думку, команда президента намагається приховати інформацію, пов’язану з виборами.
“Ми очікуємо, що адміністрація і розвідувальне співтовариство забезпечать нам повну і точну інформацію і відновлять брифінги. Якщо вони не захочуть, ми розглянемо весь спектр інструментів, що є в розпорядженні Палати (представників), для примусу до дотримання встановлених правил”, — цитує NBC News Пелосі і Шиффа.
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Найближчий брифінг для палати представників повинен був відбутися у вересні.
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США раніше неодноразово висловлювали побоювання в тому, що Росія може втрутитися в хід майбутніх президентських виборів. У травні Міністерство внутрішньої безпеки країни і ФБР розіслали владі штатів меморандум, де попереджали про таку можливість. У Вашингтоні вважають, що Москва може таємно консультувати кандидатів і їхні передвиборчі штаби. Міністерство внутрішньої безпеки і ФБР також попередили про можливі зломи електронної пошти і витоку в інтернет особистих листувань членів штабів.
Вибори президента США призначені на 3 листопада.