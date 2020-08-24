Вибори у США: Трамп вважає, що демократи "намагаються вкрасти перемогу" у нього

Американський лідер виступив на загальнонаціональному передвиборному з’їзді республіканців у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). Делегати даного партійного зльоту одноголосно затвердили Трампа кандидатом в президенти від республіканців на листопадових виборах.

Трамп в черговий раз піддав різкій критиці метод голосування поштою, який через пандемію, викликаної новим коронавірусом, демократи пропонують масштабно використовувати на нинішніх виборах в США. “Вони (демократи) займаються тим, що використовують COVID, щоб вкрасти вибори. Вони використовують COVID, щоб шахрайським чином позбавити американський народ — весь наш народ — справедливих і вільних виборів”, — стверджував глава американської адміністрації.

Згідно з наведеними ним даними, в цілому по пошті в США на цей раз може бути розіслано близько 80 млн виборчих бюлетенів. “Це несправедливо, неправильно. І буде неможливо провести підрахунок (голосів), на мою думку. Таке просто моя думка”, — сказав Трамп. З його точки зору, в застосуванні цього способу голосування, що дає можливість здійснювати махінації на виборах, зацікавлені демократи. Президент у зв’язку з цим знову нагадав, що вибори в США проводилися навіть в Першу і Другу світову війни. Пандемія і зумовлені нею санітарно-епідеміологічні обмеження не можуть бути перешкодою очного голосуванню, переконаний Трамп. “Це, — вважає президент США, — найважливіші вибори в історії нашої країни”.

Зовнішньополітичних тем у своїй промові Трамп практично не торкнувся. Проте він кілька разів звинуватив владу Китаю в тому, що вони нібито не прийняли вчасно належних заходів з метою запобігання поширенню нового коронавіруса, через що наслідки пандемії виявилися настільки відчутними для США і американської економіки. “Але ми цього не забудемо”, — з погрозою сказав Трамп.

Його поява в залі центрального виставкового комплексу Шарлотта, де йшло голосування, спровокувало скандування делегатами гасла: “Ще чотири роки!” Мався на увазі новий термін президентських повноважень Трампа в разі його перемоги в листопаді. Лідер Білого дому у відповідь зауважив однопартійцям: “Якщо ви дійсно хочете довести їх (політичних опонентів) до божевілля, то вам треба говорити: “Ще 12 років!” Заклик був моментально підтриманий декількома делегатами, але досить швидко вони припинили вигукувати це гасло.

Виступ Трампа на загальнонаціональному передвиборному з’їзді республіканців у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна):