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Трампа офіційно висунули у кандидати в президенти США від республіканців

Київ • УНН

 • 14888 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Сьогодні Республіканська партія офіційно висунула чинного президента США Дональда Трампа як кандидата у президенти країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Трампа офіційно висунули у кандидати в президенти США від республіканців

“Президент Дональд Трамп знову був номінований кандидатом у президенти від Республіканської партії. Республіканці офіційно заявили про це під час поіменного голосування в понеділок у Конференц-центрі Шарлотти в Північній Кароліні”, - повідомили в ЗМІ.

Вказано, що Дональд Трамп зіткнувся зі складною боротьбою за номінацію, оскільки продовжує протистояти COVID-19, від якого в США загинуло близько 177 тис. людей. Також коронавірус знищив економіку та торкнувся майже всіх аспектів життя. Окрім того, труднощі виникають через протести по всій країні через жорстокість поліції та расову несправедливість.

“Тепер, коли делегати виконали завдання щодо формального висунення Трампа, значна частина справ, що залишились щодо підготовки з’їзду, буде перенесена у Вашингтон, округ Колумбія. Планується, що Трамп виступить з привітальною промовою на Південній галявині Білого дому в четвер ввечері”, - йдеться у повідомленні.

За словами віце-президента США Майка Пенса, повторна номінація президента Дональда Трампа означає ще чотири роки підтримки військ та правоохоронних органів та економічний підйом після коронавірусу.

Повідомляється, що процес офіційного обрання Дональда Трампа кандидатом від республіканців розпочався вранці. Партія зібрала 336 делегатів для поіменного голосування на початковому етапі з’їзду в Шарлотті, Північна Кароліна.

Нагадаємо, Джозефа Байдена затвердили кандидатом в президенти США від демократів ще 19 серпня.

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