Трампа официально выдвинули в кандидаты в президенты США от республиканцев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня Республиканская партия официально выдвинула действующего президента США Дональда Трампа в качестве кандидата в президенты страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Президент Дональд Трамп вновь был номинирован кандидатом в президенты от Республиканской партии. Республиканцы официально заявили об этом во время поименного голосования в понедельник в Конференц-центре Шарлотты в Северной Каролине", - сообщили в СМИ.
Указано, что Дональд Трамп столкнулся со сложной борьбой за номинацию, поскольку продолжает противостоять COVID-19, от которого в США погибло около 177 тыс. человек. Также коронавирус уничтожил экономику и коснулся почти всех аспектов жизни. Кроме того, трудности возникают из-за протестов по всей стране из-за жестокости полиции и расовой несправедливости.
"Теперь, когда делегаты выполнили задачу по формальному выдвижению Трампа, значительная часть дел, которые остались по подготовке съезда, будет перенесена в Вашингтон, округ Колумбия. Планируется, что Трамп выступит с приветственной речью на Южной лужайке Белого дома в четверг вечером", - говорится в сообщении.
По словам вице-президента США Майка Пенса, повторная номинация президента Дональда Трампа означает еще четыре года поддержки войск и правоохранительных органов и экономический подъем после коронавируса.
Сообщается, что процесс официального избрания Дональда Трампа кандидатом от республиканцев начался утром. Партия собрала 336 делегатов для поименного голосования на начальном этапе съезда в Шарлотте, Северная Каролина.
Напомним, Джозефа Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов еще 19 августа.