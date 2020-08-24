Выборы в США: Трамп считает, что демократы "пытаются украсть победу" у него

Американский лидер выступил на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Делегаты данного партийного слета единогласно утвердили Трампа кандидатом в президенты от республиканцев на ноябрьских выборах.

Трамп в очередной раз подверг резкой критике метод голосования по почте, который из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, демократы предлагают масштабно использовать на нынешних выборах в США. “Они (демократы) занимаются тем, что используют COVID, чтобы украсть выборы. Они используют COVID, чтобы мошенническим образом лишить американский народ — весь наш народ — справедливых и свободных выборов”, — утверждал глава американской администрации.

Согласно приведенным им сведениям, в целом по почте в США на этот раз может быть разослано порядка 80 млн избирательных бюллетеней. “Это несправедливо, неправильно. И будет невозможно произвести подсчет (голосов), по моему мнению. Таково просто мое мнение”, — сказал Трамп. С его точки зрения, в применении этого способа голосования, дающего возможность осуществлять махинации на выборах, заинтересованы демократы. Президент в связи с этим вновь напомнил, что выборы в США проводились даже в Первую и Вторую мировую войны. Пандемия и обусловленные ею санитарно-эпидемиологические ограничения не могут являться помехой очному голосованию, убежден Трамп. “Это, — считает президент США, — самые важные выборы в истории нашей страны”.

Внешнеполитических тем в своей речи Трамп практически не затронул. Тем не менее он несколько раз обвинил власти Китая в том, что они якобы не приняли своевременно надлежащих мер в целях предотвращения распространения нового коронавируса, из-за чего последствия пандемии оказались столь ощутимыми для США и американской экономики. “Но мы этого не забудем”, — с угрозой произнес Трамп.

Его появление в зале центрального выставочного комплекса Шарлотта, где шло голосование, спровоцировало скандирование делегатами лозунга: “Еще четыре года!” Имелся в виду новый срок президентских полномочий Трампа в случае его победы в ноябре. Лидер Белого дома в ответ заметил однопартийцам: “Если вы действительно хотите довести их (политических оппонентов) до безумия, то вам надо говорить: “Еще 12 лет!” Призыв был моментально поддержан несколькими делегатами, но довольно быстро они прекратили выкрикивать этот лозунг.

Выступление Трампа на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина):