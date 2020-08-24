Выборы в США: Трамп считает, что демократы "пытаются украсть победу" у него

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 11973 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 73423 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 107641 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 179689 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 183477 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 390886 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226266 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 500964 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349434 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230447 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
77%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 21372 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 46919 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 15773 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 15364 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16079 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 142906 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 130885 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219342 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 390886 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 500964 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Марк Рютте

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 11973 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38523 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38227 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45802 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75764 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Выборы в США: Трамп считает, что демократы "пытаются украсть победу" у него

Киев • УНН

 • 12007 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Демократическая партия США пытается украсть победу на нынешних американских президентских выборах, предстоящих 3 ноября. Такое мнение выразил в понедельник президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, пишет УНН.

Выборы в США: Трамп считает, что демократы "пытаются украсть победу" у него

Американский лидер выступил на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Делегаты данного партийного слета единогласно утвердили Трампа кандидатом в президенты от республиканцев на ноябрьских выборах.

Трамп в очередной раз подверг резкой критике метод голосования по почте, который из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом, демократы предлагают масштабно использовать на нынешних выборах в США. “Они (демократы) занимаются тем, что используют COVID, чтобы украсть выборы. Они используют COVID, чтобы мошенническим образом лишить американский народ — весь наш народ — справедливых и свободных выборов”, — утверждал глава американской администрации.

Согласно приведенным им сведениям, в целом по почте в США на этот раз может быть разослано порядка 80 млн избирательных бюллетеней. “Это несправедливо, неправильно. И будет невозможно произвести подсчет (голосов), по моему мнению. Таково просто мое мнение”, — сказал Трамп. С его точки зрения, в применении этого способа голосования, дающего возможность осуществлять махинации на выборах, заинтересованы демократы. Президент в связи с этим вновь напомнил, что выборы в США проводились даже в Первую и Вторую мировую войны. Пандемия и обусловленные ею санитарно-эпидемиологические ограничения не могут являться помехой очному голосованию, убежден Трамп. “Это, — считает президент США, — самые важные выборы в истории нашей страны”.

Внешнеполитических тем в своей речи Трамп практически не затронул. Тем не менее он несколько раз обвинил власти Китая в том, что они якобы не приняли своевременно надлежащих мер в целях предотвращения распространения нового коронавируса, из-за чего последствия пандемии оказались столь ощутимыми для США и американской экономики. “Но мы этого не забудем”, — с угрозой произнес Трамп.

Его появление в зале центрального выставочного комплекса Шарлотта, где шло голосование, спровоцировало скандирование делегатами лозунга: “Еще четыре года!” Имелся в виду новый срок президентских полномочий Трампа в случае его победы в ноябре. Лидер Белого дома в ответ заметил однопартийцам: “Если вы действительно хотите довести их (политических оппонентов) до безумия, то вам надо говорить: “Еще 12 лет!” Призыв был моментально поддержан несколькими делегатами, но довольно быстро они прекратили выкрикивать этот лозунг.

Выступление Трампа на общенациональном предвыборном съезде республиканцев в городе Шарлотт (штат Северная Каролина):

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,917.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,790.23