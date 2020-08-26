Зеленський - Помпео: не допущу втручання України в американські вибори

"... Президент зауважив, що не допустить будь-якого втручання України в американський виборчий процес, і будь-які спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних супротивників України та США", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео обговорили в телефонній розмові актуальні питання двосторонньої співпраці, процес мирного врегулювання на Донбасі, а також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі.