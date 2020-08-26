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Зеленський - Помпео: не допущу втручання України в американські вибори

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові запевнив Державного секретаря США Майка Помпео, що не допустить будь-якого втручання України в американський виборчий процес, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Президента.

Зеленський - Помпео: не допущу втручання України в американські вибори

"... Президент зауважив, що не допустить будь-якого втручання України в американський виборчий процес, і будь-які спроби окремих політиків зробити певні заяви мають чітко виражений провокаційний слід спільних супротивників України та США", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський і Державний секретар США Майк Помпео обговорили в телефонній розмові актуальні питання двосторонньої співпраці, процес мирного врегулювання на Донбасі, а також обмінялися думками щодо ситуації в Білорусі.

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