Вибори у США: Байден заявив, що не планує відмовлятися від дебатів з Трампом

На питання про те, чи можливий такий розвиток подій, Байден відповів: “Ні. Поки комісія продовжує, як і раніше, діяти сумлінно, я буду брати участь в дебатах”. Проведення публічних дискусій між двома кандидатами організовує профільна комісія, куди входять представники обох партій.

Байден зазначив, що Трамп раніше неодноразово виступав з неправдивими твердженнями. “Я буду перевіряти факти прямо на сцені під час дебатів з ним”, — сказав кандидат від демократів.

В ефірі телеканалу СNN Байден також заявив, що як і раніше має намір брати участь у публічній дискусії з Трампом. “Я звик розбиратися з задираками. Я знаю, як вони діють”, — сказав він. “Я буду грати за правилами”, — додав кандидат у президенти.

Перші дебати Трампа і Байдена, як планується, відбудуться 29 вересня в Клівленді (Огайо), другі — 15 жовтня в Майамі (Флорида), треті — 22 жовтня в Нешвіллі (Теннессі). 59-ті вибори президента США намічені на 3 листопада.