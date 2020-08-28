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Выборы в США: Байден заявил, что не планирует отказываться от дебатов с Трампом

Киев • УНН

 • 14332 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден не намерен отказываться от участия в предвыборных дебатах с действующим американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил в четверг в эфире телеканала MSNBC, передает УНН.

Выборы в США: Байден заявил, что не планирует отказываться от дебатов с Трампом

На вопрос о том, возможно ли такое развитие событий, Байден ответил: “Нет. Пока комиссия продолжает, как и прежде, действовать добросовестно, я буду участвовать в дебатах”. Проведение публичных дискуссий между двумя кандидатами организует профильная комиссия, включающая представителей обеих партий.

Байден отметил, что Трамп ранее неоднократно выступал с заведомо ложными утверждениями. “Я буду проверять факты прямо на сцене во время дебатов с ним”, — сказал кандидат от демократов.

В эфире телеканала СNN Байден также заявил, что по-прежнему намерен участвовать в публичной дискуссии с Трампом. “Я привык разбираться с задирами. Я знаю, как они действуют”, — сказал он. “Я буду играть по правилам”, — добавил кандидат в президенты.

Первые дебаты Трампа и Байдена, как планируется, состоятся 29 сентября в Кливленде (Огайо), вторые — 15 октября в Майами (Флорида), третьи — 22 октября в Нэшвилле (Теннесси). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

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