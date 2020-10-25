Родители Зеленского ответили на пять вопросов во всеукраинском опросе

"... на подходе к волонтерам, Александр Зеленский громко заявил, что они с женой хотят ответить на все вопросы "да", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на вопрос волонтера, стоит ли прочитать все вопросы, он сказал, что очень хорошо все их знает.

"Затем супруги Зеленские отправились голосовать на участок №493. После выхода с участка, Александр Зеленский ответил Радио Свобода, что ждет изменений после этих выборов", - отмечается в сообщении.

Напомним, в полицию начали поступать жалобы от граждан относительно опроса, инициированного Президентом Украины Владимиром Зеленским. Так, подобные заявления зарегистрированы в Киеве и Волынской области.

Как ранее сообщал УНН, голосование на очередных местных выборах 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Поэтому 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

Также напомним, что Владимир Зеленский заявил о намерении провести всеукраинский опрос, который будет состоять из пяти вопросов, в день голосования на местных выборах 25 октября. Финансирует это мероприятие политическая партия "Слуга народа".