Батьки Зеленського відповіли на п’ять запитань у всеукраїнському опитуванні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Батьки президента України Володимира Зеленського проголосували на місцевих виборах у Кривому Розі і взяли участь у всеукраїнському опитуванні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
"…на підході до волонтерів, Олександр Зеленський гучно заявив, що вони із дружиною хочуть відповісти на всі питання "так", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що на запитання волонтера, чи варто прочитати всі запитання, він сказав, що дуже добре усі їх знає.
"Потім подружжя Зеленських вирушило голосувати на дільницю №493. Після виходу з дільниці, Олександр Зеленський відповів Радіо Свобода, що чекає на зміни після цих виборів", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, до поліції почали надходити скарги від громадян щодо опитування, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Так, подібні заяви зареєстровані у Києві та Волинській області.
Як раніше повідомляв УНН, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.
Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).
Також нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про намір провести всеукраїнське опитування, яке складатиметься з п’яти питань, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Фінансує цей захід політична партія “Слуга народу”.