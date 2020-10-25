До поліції почали надходити скарги щодо проведення опитування Зеленського

Відповідаючи на питання, чи надходять заяви щодо опитувань, які Зеленський влаштовує біля дільниць, Клименко зазначив: “в нас уже декілька є повідомлень і заяв від наших громадян про проведення подібних опитувань”.

“Більш того у місті Києві на Подолі перевернули одну із урн разом із листочками для опитування. Національна поліція діє відповідно до закону і тому будь-які спроби, хуліганські спроби або спроби якось по впливати на оперативну ситуацію, як і будь-які спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти”, — додав він.

Так, на уточнююче питання, чи надходили скарги про саме опитування, він зауважив: “так, вони починають надходити”.

“Такі скарги були у Волинській області і у місті Києві”, — підсумував Клименко.

Нагадаємо, в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.

Як раніше повідомлялося в УНН, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.

Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про намір провести всеукраїнське опитування, яке складатиметься з п’яти питань, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Фінансує цей захід політична партія “Слуга народу”.