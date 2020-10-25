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До поліції почали надходити скарги щодо проведення опитування Зеленського

До поліції почали надходити скарги щодо проведення опитування Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. До поліції почали надходити скарги від громадян щодо опитування ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським. Так, подібні заяви зареєстровані у Києві та Волинській області. Про це під час брифінгу повідомив Голова Національної поліції Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.

Відповідаючи на питання, чи надходять заяви щодо опитувань, які Зеленський влаштовує біля дільниць, Клименко зазначив: “в нас уже декілька є повідомлень і заяв від наших громадян про проведення подібних опитувань”.

“Більш того у місті Києві на Подолі перевернули одну із урн разом із листочками для опитування. Національна поліція діє відповідно до закону і тому будь-які спроби, хуліганські спроби або спроби якось по впливати на оперативну ситуацію, як і будь-які спроби погроз нашим громадянам поліція буде припиняти”, — додав він.

Так, на уточнююче питання, чи надходили скарги про саме опитування, він зауважив: “так, вони починають надходити”.

“Такі скарги були у Волинській області і у місті Києві”, — підсумував Клименко.

Нагадаємо, в Україні у день виборів, 25 жовтня, вже відкрито 6 кримінальних проваджень щодо порушень, зареєстрованих під час проведення місцевих виборів.

Як раніше повідомлялося в УНН, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.

Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський заявив про намір провести всеукраїнське опитування, яке складатиметься з п’яти питань, у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня. Фінансує цей захід політична партія “Слуга народу”.

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