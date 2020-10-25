В полицию начали поступать жалобы о проведении опроса Зеленского

Отвечая на вопрос, поступают ли заявления о опросе, который Зеленский устраивает возле участков, Клименко отметил: “у нас уже несколько есть сообщений и заявлений от наших граждан о проведении подобных опросов”.

“Более того, в городе Киеве на Подоле перевернули одну из урн вместе с листочками для опроса. Национальная полиция действует в соответствии с законом и поэтому любые попытки, хулиганские попытки или попытки как-то по влиять на оперативную ситуацию, как и любые попытки угроз нашим гражданам полиция будет пресекать”, — добавил он.

Так, на уточняющий вопрос, поступали ли жалобы о самом опросе, он заметил: “да, они начинают поступать”.

“Такие жалобы были в Волынской области и в городе Киеве”, — подытожил Клименко.

Напомним, в Украине в день выборов, 25 октября, уже открыто 6 уголовных производств по нарушениям, зарегистрированным во время проведения местных выборов.

Как ранее сообщалось в УНН, голосование на очередных местных выборов 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Поэтому 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

Также напомним, что Владимир Зеленский заявил о намерении провести всеукраинский опрос, который будет состоять из пяти вопросов, в день голосования на местных выборах 25 октября. Финансирует это мероприятие политическая партия “Слуга народа”.