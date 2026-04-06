ukenru
12:42 • 1746 просмотра
09:58 • 11126 просмотра
08:23 • 19970 просмотра
6 апреля, 06:00 • 23903 просмотра
6 апреля, 04:08 • 28638 просмотра
5 апреля, 11:39 • 52799 просмотра
5 апреля, 07:54 • 93840 просмотра
5 апреля, 05:22 • 115240 просмотра
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 116325 просмотра
4 апреля, 15:43 • 99631 просмотра
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
5м/с
67%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Актуальные люди
Юлия Свириденко
Дональд Трамп
Блогеры
Кэтрин, принцесса Уэльская
Уильям, принц Уэльский
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесса
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
MIM-104 Patriot

Баскетбол и медиа: как прошёл первый Media Slam в столице

Киев • УНН

 • 626 просмотра

В столице состоялось открытое медиа-мероприятие Суперлиги GGBET с участием ФБУ и клубов. На ивенте обсудили итоги сезона и вручили призовые за Кубок.

Баскетбол и медиа: как прошёл первый Media Slam в столице

4 апреля в Киеве состоялся Media Slam — первое в истории Суперлиги открытое медиа-мероприятие, организованное Федерацией баскетбола Украины при поддержке титульного спонсора GGBET. Формат встречи объединил организаторов, клубы, игроков и представителей медиа для откровенного диалога об украинском баскетболе за пределами паркета, передает УНН.

Во время ивента обсудили итоги регулярного сезона Суперлиги GGBET, выступления мужской и женской национальных сборных Украины, а также наградили символическую пятёрку регулярного чемпионата. Спикерами выступили генеральный секретарь ФБУ Владимир Драбиковский, главный тренер БК "Киев-Баскет" Дмитрий Забирченко, а также игроки Суперлиги Михаил Бублик (БК "Киев-Баскет") и Антон Буц (БК "Запорожье"). Кроме того, CEO GGBET UA Сергей Мищенко вручил БК "Киев-Баскет" денежный сертификат за победу в Кубке Украины.

"Мы пришли в украинский баскетбол не ради логотипа на баннере — для нас это системная история. Мы видим, как растёт интерес к баскетболу, и хотим быть частью этого роста. А когда "Киев-Баскет" берёт Кубок — важно, чтобы такие победы не проходили незамеченными. Чем выше конкуренция — тем сильнее украинский баскетбол", — отметил Сергей Мищенко, CEO GGBET UA.

"Регулярный сезон Суперлиги GGBET был одним из самых сильных за последние годы. Девять команд провели полноценный чемпионат, несмотря на все вызовы. На этот раз конкуренция вышла на другой уровень — лидер терял очки и проиграл Кубок, аутсайдеры одерживали победы над фаворитами. Было сложно спрогнозировать итоговую таблицу. Впереди плей-офф, и мы уверены — будет очень интересно", — прокомментировал Владимир Драбиковский, генеральный секретарь ФБУ.

GGBET является титульным спонсором чемпионата Украины по баскетболу "Суперлига" GGBET, а также титульным спонсором мужской и женской национальных сборных Украины по баскетболу. Media Slam стал первым мероприятием такого формата в истории Суперлиги — открытым диалогом между организаторами, клубами, игроками и медиа за пределами паркета. Участники встречи обсудили не только итоги регулярного сезона, но и выступления национальных сборных, перспективы плей-офф и развитие чемпионата в условиях военного времени. Спикеры отметили рост конкурентности лиги, возвращение болельщиков на трибуны, а также вызовы, которые клубы преодолевают каждый сезон.

Суперлига GGBET уже перешла в стадию плей-офф — восемь лучших команд регулярного сезона продолжают борьбу за чемпионство.

В первых матчах плей-офф "Днепр" обыграл "Черкасских Мавп" — 93:62, "Киев-Баскет" оказался сильнее "Запорожья" — 73:64, "Харьковские Соколы" победили "Нико-Баскет" — 89:81, а "Ровно" на выезде обыграл "Прикарпатье-Говерлу" — 79:71.

______________________________

21+

Реклама

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Антонина Туманова

Новости Бизнеса
Военное положение
Война в Украине
Украина
Киев