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Банкиры ожидают снятия ограничений на операции с валютой: когда это произойдет

Банкиры ожидают снятия ограничений на операции с валютой: когда это произойдет

Киев  •  УНН

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Сейчас украинцы ежемесячно покупают валюты более чем на $1 млрд, что создает давление на гривну.

Ограничения на валютные операции выполняют стабилизирующую роль для рынка, но впоследствии их могут постепенно отменить при условии стабилизации безопасности и экономической ситуации, увеличения притока валюты от экспорта и инвестиций. Об этом журналистам издания "Обозреватель" рассказали опрошенные финансисты.

"Наличие ограничений помогает сдерживать спекуляции, снижать давление на валютный рынок и волатильность курса национальной валюты. Ажиотаж населения – самый нерегулируемый и неуправляемый риск для валютной и курсовой стабильности", — объяснили стабилизирующую роль ограничений для валютного рынка аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

Представители банковского сектора подтвердили, что сейчас существует усиливающийся спрос на валюту со стороны населения, что создает определенное давление на стабильность курса национальной валюты.

"В течение последних 4 месяцев прошлого года чистая покупка населением валюты стабильно превышает $1 млрд в месяц. В целом за 2024 год украинцы приобрели на $12,2 млрд больше, чем продали", — отмечает "Обозреватель" в своем обзоре. И подчеркивает, что целью ограничений на валютные операции для населения и бизнес-субъектов не является их запрет. Это лишь часть инструментария Национального банка для обеспечения курсовой стабильности и контролируемого обменного курса на межбанковском и наличном рынке.

И даже большие объемы покупки валюты населением не должны пугать: формируя "частные золотовалютные резервы", украинцы не направляют эти средства на покупку товаров и услуг, что является дополнительным фактором сдерживания инфляции. Пока среди украинцев доминируют девальвационные ожидания, эксперты не советуют ждать валютной либерализации, потому что она может лишь навредить валютной и экономической стабильности.

В свою очередь окончание войны, контролируемая инфляция, рост экономики и экспорта могут стать сигналом к ​​валютной либерализации.

Впрочем, эксперты предупреждают, что вместо ограничений на валютные операции, которые могут быть отменены, украинцам следует готовиться к их более внимательному мониторингу со стороны банков и государства.

В долгосрочной перспективе, несмотря на отдельные шаги по ожидаемой либерализации, с высокой вероятностью, можем прогнозировать сохранение мониторинга транзакций и верификации субъектов при проведении крупных или регулярных валютных операций. Эта новая регуляторная реальность станет частью внедрения Украиной жестких глобальных стандартов и европейских политик по пути нашей страны в Европейский Союз

— прогнозируют аналитики КИТ Group.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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