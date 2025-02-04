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Банкіри очікують зняття обмежень на операції з валютою: коли це станеться

Київ • УНН

 • 37279 перегляди

Наразі українці щомісяця купують валюти на понад $1 млрд, що створює тиск на гривню.

Обмеження на валютні операції виконують стабілізуючу роль для ринку, але згодом їх можуть поступово скасувати за умови стабілізації безпекової та економічної ситуації, збільшення притоку валюти від експорту й інвестицій. Про це журналістам видання "Обозреватель" розповіли опитані фінансисти.

"Наявність обмежень допомагає стримувати спекуляції, знижувати тиск на валютний ринок і волатильність курсу національної валюти. Ажіотаж населення – найбільш нерегульований і некерований ризик для валютної та курсової стабільності", — пояснили стабілізуючу роль обмежень для валютного ринку аналітики КИТ Group, одного із найбільших операторів українського ринку обміну валют.

Представники банківського сектору підтвердили, що зараз існує посилений попит на валюту з боку населення, що створює певний тиск на стабільність курсу національної валюти.

"Протягом останніх 4 місяців минулого року чиста купівля населенням валюти стабільно перевищує $1 млрд на місяць. А загалом за 2024 рік українці придбали на $12,2 млрд більше, ніж продали", — зазначає "Обозреватель" у своєму огляді. Та зауважує,  що метою обмежень на валютні операції для населення та бізнес-суб’єктів не є їхня заборона. Це лише частина інструментарію Національного банку для забезпечення курсової стабільності та контрольованого обмінного курсу на міжбанківському та готівковому ринку.

Та навіть великі обсяги купівлі валюти населенням не мають лякати: формуючи "приватні золотовалютні резерви", українці не спрямовують ці кошти на купівлю товарів і послуг, що є додатковим чинником стримування інфляції. Тож поки серед українців домінують девальваційні очікування, експерти не радять чекати валютної лібералізації, тому що вона може лише зашкодити валютній та економічній стабільності.

Натомість закінчення війни, контрольована інфляція, зростання економіки й експорту можуть стати сигналом до валютної лібералізації.

Втім, експерти попереджують, що замість обмежень на валютні операції, які можуть бути скасовані, українцям варто готуватись до їхнього більш пильного моніторингу з боку банків і держави.

У довгостроковій перспективі попри окремі кроки з очікуваної лібералізації з високою імовірністю можемо прогнозувати збереження моніторингу транзакцій і верифікації суб’єктів під час проведення великих чи регулярних валютних операцій. Ця нова регуляторна реальність стане частиною впровадження Україною жорстких глобальних стандартів та європейських політик на шляху нашої країни до Європейського Союзу

— прогнозують аналітики КИТ Group.
Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Економіка
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