Банки повысили ставки по кредитам для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В мае 2019 года средние процентные ставки банков по новым кредитам в иностранной валюте выросли до 8,9% годовых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативные данные Национального банка.
Так, ставки по кредитам в валюте выросли за месяц с 5,8% на 3,1 п.п.
При этом ставки по кредитам в гривне выросли на 2,2 п.п. - с 31,2% в апреле до 33,4% годовых.
Для бизнеса ставки по кредитам в гривне снизились - на 0,1 п.п., до 18,1%, как и на валютные кредиты - до 5,3% годовых.
Ставки по новым депозитам для населения в гривне выросли за месяц на 0,2 п.п. - до 11,4% годовых, в валюте - упали на 0,1 п.п., до 2,5% годовых.
В мае 2019 года ставки по гривневым депозитам для бизнеса остались неизменными - 13,2% годовых, по валютным - упали на 0,2 п.п. - до 2,1%.
Напомним, украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитов. Украинцы в мае чаще брали кредиты в гривне.