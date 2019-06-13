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Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Обсяг гривневих депозитів населення у платоспроможних банках за травень 2019 року зменшився на 2,9% - до майже 276,26 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.

Українці почали забирати гроші з гривневих депозитів

При цьому, за оперативними даними НБУ, за травень 2019 року обсяг депозитів населення у платоспроможних банках в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) зріс на 0,5% - до 8,57 млрд дол. США.

Обсяг коштів бізнесу у національній валюті у платоспроможних банках за травень 2019 року, за оперативними даними, зріс на 2,2% - до 266,52 млрд грн. За травень валютний депозитний портфель бізнесу у платоспроможних банках (у доларовому еквіваленті) впав на 1,7% - до майже 4,98 млрд дол. США.

Загалом у травні депозити, залучені на рахунки резидентів, скоротилися на 0,2% - до майже 938,23 млрд грн.

Нагадаємо, українські банки знизили ставки по депозитах для населення.

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