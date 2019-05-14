Українські банки знизили ставки по депозитах для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У квітні 2019 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами знизилися на 0,6 в.п до 11,4% річних. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативні дані Національного банку.
Так, ставки за новими депозитами для населення в гривні знизилися за місяць з 11,1% до 10,3% річних, у валюті виросли з 2,5% до 2,6%.
У квітні 2019 року ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилася з 13,7% до 13,2% річних, за валютним – зросли з 2,1 до 2,3%.
Депозитний портфель банків у квітні скоротився на 0,3% до 936 млрд грн, зокрема, населення – зріс на 0,3% до 512 млрд грн, підприємств скоротився на 0,6% до 392 млрд грн.
Нагадаємо, в НБУ прогнозують зниження інфляції.