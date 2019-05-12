У НБУ прогнозують зниження інфляції

"Поточна динаміка споживчої інфляції та її складових відображає тимчасове посилення впливу факторів пропозиції, які зумовили дещо вищі темпи зростання цін на сирі продукти харчування, а також паливо. За оцінками Національного банку, дія цих факторів вичерпається у найближчі місяці. Отже, інфляція продовжуватиме знижуватися відповідно до прогнозу Національного банку і наближатиметься до цілі 5% +/- 1 в.п., якої досягне у 2020 році", - повідомили у НБУ.

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Як повідомляв УНН, інфляція на споживчому ринку у квітні 2019 року порівняно із березнем 2019 року становила 1,0%, з початку року – 3,4%.

Нагадаємо, за перші три місяці ціна на хліб в Україні в середньому підросла на майже 3,7 %, гречка здорожчала на 3,1 %, а ячна крупа - на майже 7 %.