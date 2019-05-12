В НБУ прогнозируют снижение инфляции
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В апреле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 8,8% (8,6% - в марте). В месячном измерении цены выросли на 1,0% .Об этом сообщили УНН в пресс-службе НБУ.
"Текущая динамика потребительской инфляции и ее составляющих отражает временное усиление влияния факторов предложения, которые обусловили несколько более высокие темпы роста цен на сырые продукты питания, а также топливо. По оценкам Национального банка, действие этих факторов иссякнет в ближайшие месяцы. Итак, инфляция будет продолжать снижаться соответственно к прогнозу Национального банка и приближаться к цели 5% +/- 1 п.п., которой достигнет в 2020 году", - сообщили в НБУ.
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Как сообщал УНН, инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 по сравнению с мартом 2019 составила 1,0%, с начала года - 3,4%.
Напомним, за первые три месяца цена на хлеб в Украине в среднем подросла почти 3,7%, гречка подорожала на 3,1%, а ячневая крупа - на 7%.