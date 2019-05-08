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Споживча інфляція з початку року досягла 3,4%

Споживча інфляція з початку року досягла 3,4%

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Інфляція на споживчому ринку у квітні 2019 року порівняно із березнем 2019 року становила 1,0%, з початку року – 3,4%. Про це повідомила Державна служба статистики, передає УНН.

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку в квітні 2019 р. порівняно із березнем 2019 р. становила 1,0%, з початку року – 3,4%, базова інфляція у квітні 2019 р. порівняно із березнем 2019 р. становила 0,4%, з початку року – 2,1%.

На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 12,6%) подорожчали овочі, зокрема, білокачанна капуста – на 43,9%, цибуля – на 29,1%, буряк – на 16,8%, морква – на 14,9%, картопля – на 5,7%. На 1,2–0,7% зросли ціни на продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, хліб, рибу та продукти з риби, масло. Водночас на 11,1% подешевшали яйця, на 1,2–0,2% – рис, фрукти, сало, цукор, молоко, соняшникова олія.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,5%, алкогольні напої – на 0,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок підвищення тарифів на каналізацію та водопостачання – на 0,7%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 0,4%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,0% в основному спричинено подорожчанням палива та мастил на 2,7% та проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 1,5%.

Нагадаємо, за рік в Україні м’ясні вироби подорожчали на 16%.

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