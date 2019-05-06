Ціни на ковбасу зросли на 16%
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. За рік в Україні м’ясні вироби подорожчали на 16%. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко, передає УНН.
Так, у квітні 2019 року, у порівнянні із квітнем 2018-го, буженина по-домашньому зросла в ціні на 12% - до 270,9 грн за кілограм, пише експерт.
Також, подорожчала ковбаса сирокопчена Брауншвейгська - на 13%, до 369,7 грн за кілограм.
Крім того, зросла в ціні ковбаса салямі варено-копчена - на 18%, до 129,4 грн за кілограм, сардельки молочні - на 20%, до 77,1 грн за кілограм, сардельки з сиром - на 22%, до 140,6 грн за кілограм, сосиски філейні - на 22%, до 123,1 грн кілограм, написав Дорошенко.
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"Як бачимо, продукти, які є найдешевшими в цьому наборі, дорожчали більшими темпами, ніж більш дорогі. Це означає, що цей ринок повністю відповідає закону попиту-пропозиції. А купівельна спроможність лише останній час почала зростати швидше за рівень споживчої інфляції, що стримує вітчизняне виробництво та попит.
Таким чином несоціальний кошик м’ясних виробів подорожчав за рік на 16%, із 958 грн у 2018 році до 1110,8 грн у 2019 році", - прокоментував експерт.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні відчутно дорожчає свинина. Серед причин – епідемія АЧС, та, як наслідок, збільшення показників імпорту цього товару в Україну.
Також нагадаємо, за словами Сергія Тригубенка, свинина в Україні вже коштує дорожче, аніж у сусідніх країнах Європейського Союзу.