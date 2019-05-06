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Цены на колбасу выросли на 16%

Цены на колбасу выросли на 16%

Киев  •  УНН

 • 11416 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. За год в Украине мясные изделия подорожали на 16%. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, передает УНН.

Так, в апреле 2019 года, по сравнению с апрелем 2018-го, буженина по-домашнему выросла в цене на 12% - до 270,9 грн за килограмм, пишет эксперт.

Также, подорожала колбаса сырокопченая Брауншвейгская - на 13%, до 369,7 грн за килограмм.

Кроме того, выросла в цене колбаса салями варено-копченая - на 18%, до 129,4 грн за килограмм, сардельки молочные - на 20%, до 77,1 грн за килограмм, сардельки с сыром - на 22%, до 140,6 грн за килограмм, сосиски филейные - на 22%, до 123,1 грн килограмм, написал Дорошенко.

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"Как видим, продукты, которые являются самыми дешевыми в этом наборе, дорожали большими темпами, чем более дорогие. Это означает, что этот рынок полностью соответствует закону спроса-предложения. А покупательная способность только последнее время начала расти быстрее уровня потребительской инфляции, что сдерживает отечественное производство и спрос.

Таким образом несоциальная корзина мясных изделий подорожала за год на 16%, с 958 грн в 2018 году до 1110,8 грн в 2019 году", - прокомментировал эксперт.

Напомним, как писал УНН, в Украине ощутимо дорожает свинина. Среди причин - эпидемия АЧС, и, как следствие, увеличение показателей импорта этого товара в Украину.

Также напомним, по словам Сергея Тригубенко, свинина в Украине уже стоит дороже, чем в соседних странах Европейского Союза.

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