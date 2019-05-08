Потребительская инфляция с начала года достигла 3,4%
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 по сравнению с мартом 2019 составила 1,0%, с начала года - 3,4%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает УНН.
По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в апреле 2019 по сравнению с мартом 2019 составила 1,0%, с начала года - 3,4%, базовая инфляция в апреле 2019 по сравнению с мартом 2019 составила 0,4%, с начала года - 2,1%.
На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 12,6%) подорожали овощи, в частности, белокочанная капуста - на 43,9%, лук - на 29,1%, свекла - на 16,8%, морковь - на 14,9%, картофель - на 5,7%. На 1,2-0,7% возросли цены на продукты переработки зерновых, мясо и мясопродукты, хлеб, рыбу и продукты из рыбы, масло. В то же время на 11,1% подешевели яйца, на 1,2-0,2% - рис, фрукты, сало, сахар, молоко, подсолнечное масло.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия - на 1,5%, алкогольные напитки - на 0,8%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,2% произошел за счет повышения тарифов на канализацию и водоснабжение - на 0,7%, содержание домов и придомовых территорий - на 0,4%.
Повышение цен на транспорт в целом на 1,0% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,7% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.
Напомним, за год в Украине мясные изделия подорожали на 16%.