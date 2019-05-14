Украинские банки снизили ставки по депозитам для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В апреле 2019 года средние процентные ставки банков по новым депозитам снизились на 0,6 п.п. до 11,4% годовых. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оперативные данные Национального банка.
Так, ставки по новым депозитам для населения в гривне снизились за месяц с 11,1% до 10,3% годовых, в валюте выросли с 2,5% до 2,6%.
В апреле 2019 ставки по гривневым депозитам для предприятий снизилась с 13,7% до 13,2% годовых, по валютным - выросли с 2,1 до 2,3%.
Депозитный портфель банков в апреле сократился на 0,3% до 936 млрд грн, в частности, населения - вырос на 0,3% до 512 млрд грн, предприятий сократился на 0,6% до 392 млрд грн.
Напомним, в НБУ прогнозируют снижение инфляции.