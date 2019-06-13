Украинцы начали забирать деньги с гривневых депозитов

При этом, по оперативным данным НБУ, за май 2019 года объем депозитов населения в платежеспособных банках в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) вырос на 0,5% - до 8,57 млрд долл. США.

Объем средств бизнеса в национальной валюте в платежеспособных банках за май 2019 года, по оперативным данным, вырос на 2,2% - до 266,52 млрд грн. За май валютный депозитный портфель бизнеса в платежеспособных банках (в долларовом эквиваленте) упал на 1,7% - до почти 4,98 млрд долл. США.

В общем в мае депозиты, привлеченные на счета резидентов, сократились на 0,2% - до почти 938,23 млрд грн.

Напомним, украинские банки снизили ставки по депозитам для населения.