Банки підвищили ставки за кредитами для населення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У травні 2019 року середні відсоткові ставки банків за новими кредитами в іноземній валюті зросли до 8,9% річних. Про це повідомляє УНН з посиланням на оперативні дані Національного банку.
Так, ставки за кредитами у валюті зросли за місяць з 5,8% на 3,1 в.п.
При цьому ставки за кредитами у гривні зросли на 2,2 в.п. - з 31,2% у квітні до 33,4% річних.
Для бізнесу ставки за кредитами у гривні знизилися - на 0,1 в.п., до 18,1%, як і на валютні кредити - до 5,3% річних.
Ставки за новими депозитами для населення в гривні зросли за місяць на 0,2 в.п. - до 11,4% річних, у валюті - впали на 0,1 в.п., до 2,5% річних.
У травні 2019 року ставки за гривневими депозитами для бізнесу залишилися незмінними - 13,2% річних, за валютним – впали на 0,2 в.п. - до 2,1%.
Нагадаємо, українці почали забирати гроші з гривневих депозитів. Українці в травні частіше брали кредити у гривні.