Українці в травні частіше брали кредити у гривні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Портфель гривневих кредитів банків населенню за травень 2019 року зріс на 2,4% - до 148,27 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у травні проти квітня зменшився на 1,8% - до 2 млрд дол. США.
Портфель гривневих кредитів бізнесу за травень зменшився на 4,1% - до 449,15 млрд грн. При цьому кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) бізнесу за травень скоротився на 1,7% - до 13,9 млрд дол. США.
Нагадаємо, портфель гривневих кредитів банків населенню за рік - у 2018-му - зріс на 31,4% - до 135,4 млрд грн.