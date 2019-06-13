Украинцы в мае чаще брали кредиты в гривне

Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в мае по сравнению с апрелем уменьшился на 1,8% - до 2 млрд долл. США.

Портфель гривневых кредитов бизнеса за май уменьшился на 4,1% - до 449,15 млрд грн. При этом кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за май сократился на 1,7% - до 13,9 млрд долл. США.

Напомним, портфель гривневых кредитов банков населению за з год - в 2018-м - вырос на 31,4% - до 135,4 млрд грн.