Банки ожидают, что украинцы будут менее охотно брать кредиты в банках
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Банки на протяжении следующего года ожидают сокращения кредитного портфеля домохозяйств, ухудшения качества ссуд и уменьшения объемов фондирования. Таковы результаты опроса НБУ об условиях банковского кредитования, пишет УНН.
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"В следующие 12 месяцев большинство респондентов прогнозируют сокращение объемов как корпоративного, так и розничного кредитования. В то же время оценки перспектив возобновления потребительского кредитования несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Банки считают, что качество кредитного портфеля ухудшится. Респонденты ожидают сокращения фондирования в следующие 12 месяцев, однако, имеют более оптимистичные по сравнению с I кварталом оценки перспектив привлечения средств населения. В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться", - говорится в сообщении.
Детали
При этом, согласно опросу, во ІІ квартале спрос на корпоративные кредиты фактически не изменился, а спрос на кредиты домохозяйствам сокращался. В частности, спрос на ипотеку снизился и второй раз подряд достиг самого низкого уровня за всю историю опросов.
По оценкам банков, кредитные стандарты ужесточились как для бизнеса, так и для населения второй квартал подряд. В третьем квартале ожидается усиление кредитных стандартов для всех клиентов.
Также отмечено, что уровень одобрения заявок на корпоративные и розничные кредиты сокращался второй квартал подряд.
Опрос также зафиксировал рост долговой нагрузки бизнеса, в том числе крупных предприятий, однако он остается на среднем уровне. Закредитованность населения несколько уменьшилась и, по мнению банков, ниже средней.
Респонденты сообщили о росте всех видов рисков, в меньшей степени – риска ликвидности. Ожидается, что риски будут расти в течение ІІІ квартала.
Дополнение
Украинцы сократили кредиты в банках на фоне повышения ставок.
Согласно прогнозу НБУ, банки из-за войны потеряют минимум 20% кредитного портфеля.