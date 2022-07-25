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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Банки ожидают, что украинцы будут менее охотно брать кредиты в банках

Банки ожидают, что украинцы будут менее охотно брать кредиты в банках

Киев • УНН

 • 158504 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Банки на протяжении следующего года ожидают сокращения кредитного портфеля домохозяйств, ухудшения качества ссуд и уменьшения объемов фондирования. Таковы результаты опроса НБУ об условиях банковского кредитования, пишет УНН.

Цитата

"В следующие 12 месяцев большинство респондентов прогнозируют сокращение объемов как корпоративного, так и розничного кредитования. В то же время оценки перспектив возобновления потребительского кредитования несколько улучшились по сравнению с предыдущим кварталом. Банки считают, что качество кредитного портфеля ухудшится. Респонденты ожидают сокращения фондирования в следующие 12 месяцев, однако, имеют более оптимистичные по сравнению с I кварталом оценки перспектив привлечения средств населения. В ближайшие три месяца банки прогнозируют, что все виды рисков в дальнейшем будут усиливаться", - говорится в сообщении.

Детали

При этом, согласно опросу, во ІІ квартале спрос на корпоративные кредиты фактически не изменился, а спрос на кредиты домохозяйствам сокращался. В частности, спрос на ипотеку снизился и второй раз подряд достиг самого низкого уровня за всю историю опросов.

По оценкам банков, кредитные стандарты ужесточились как для бизнеса, так и для населения второй квартал подряд. В третьем квартале ожидается усиление кредитных стандартов для всех клиентов.

Также отмечено, что уровень одобрения заявок на корпоративные и розничные кредиты сокращался второй квартал подряд.

Опрос также зафиксировал рост долговой нагрузки бизнеса, в том числе крупных предприятий, однако он остается на среднем уровне. Закредитованность населения несколько уменьшилась и, по мнению банков, ниже средней.

Респонденты сообщили о росте всех видов рисков, в меньшей степени – риска ликвидности. Ожидается, что риски будут расти в течение ІІІ квартала.

Дополнение

Украинцы сократили кредиты в банках на фоне повышения ставок.

Согласно прогнозу НБУ, банки из-за войны потеряют минимум 20% кредитного портфеля.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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