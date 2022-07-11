Українці скоротили кредити в банках на тлі підвищення ставок
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Портфель гривневих кредитів банків населенню за червень 2022 року зменшився на 3% - до 217,48 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) населенню у червні проти травня цього року зменшився на 6,2% - до 639 млн дол. США.
Портфель гривневих кредитів бізнесу за червень практично не змінився, був на рівні 549,37 млрд грн. Водночас кредитний портфель банків в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) бізнесу за червень скоротився на 2,1% - до 7,89 млрд дол. США.
При цьому процентні ставки за новими гривневими кредитами у червні в середньому становили для населення 23,1% річних (+1,2% за місяць), для бізнесу - 18,4% (+4,4% за місяць). В інвалюті ставки за кредитами у червні для бізнесу становили 4,5% (+0,2% за місяць), для населення - 5,9% (-6,9% за місяць).
Загалом кредитів у банках у резидентів поменшало за червень на 1,3% - до 1,04 трлн грн.
Доповнення
За прогнозом НБУ, банки в Україні внаслідок кризи і на тлі війни втратять щонайменше 20% кредитного портфеля.