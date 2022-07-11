Украинцы сократили кредиты в банках на фоне повышения ставок

Детали

Кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) населению в июне по сравнению с маем этого года уменьшился на 6,2% - до 639 млн дол. США.

Портфель гривневых кредитов бизнеса за июнь практически не изменился, был на уровне 549,37 млрд грн. В то же время кредитный портфель банков в иностранной валюте (в долларовом эквиваленте) бизнеса за июнь сократился на 2,1% – до 7,89 млрд дол. США.

При этом процентные ставки по новым гривневым кредитам в июне в среднем составляли для населения 23,1% годовых (+1,2% за месяц), для бизнеса – 18,4% (+4,4% за месяц). В инвалюте ставки по кредитам в июне для бизнеса составляли 4,5% (+0,2% за месяц), для населения – 5,9% (-6,9% за месяц).

В целом кредитов в банках у резидентов стало меньше за июнь на 1,3% – до 1,04 трлн грн.

Дополнение

По прогнозу НБУ, банки в Украине в результате кризиса и на фоне войны потеряют не менее 20% кредитного портфеля.