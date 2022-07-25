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Банки очікують, що українці менш охоче братимуть кредити в банках

Банки очікують, що українці менш охоче братимуть кредити в банках

Київ • УНН

 • 158505 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Банки у наступний рік очікують скорочення кредитного портфеля домогосподарств, погіршення якості позик та зменшення обсягів фондування. Такі результати опитування НБУ про умови банківського кредитування, пише УНН.

Цитата

"У наступні 12 місяців більшість респондентів прогнозують скорочення обсягів як корпоративного, так і роздрібного кредитування. Водночас оцінки перспектив відновлення споживчого кредитування дещо покращилися порівняно з попереднім кварталом. Банки вважають, що якість кредитного портфеля погіршиться. Респонденти очікують скорочення фондування в наступні 12 місяців, проте мають оптимістичніші порівняно з І кварталом оцінки перспектив залучення коштів населення. У найближчі три місяці банки прогнозують, що усі види ризиків надалі посилюватимуться", - йдеться у повідомленні.

Деталі

При цьому, згідно з опитуванням, у ІІ кварталі попит на корпоративні кредити фактично не змінився, а попит на кредити домогосподарствам скорочувався. Зокрема, попит на іпотеку знизився та вдруге поспіль досяг найнижчого рівня за всю історію опитувань.

За оцінками банків, кредитні стандарти стали жорсткішими як для бізнесу, так і для населення другий квартал поспіль. У ІІІ кварталі очікується посилення кредитних стандартів для всіх клієнтів.

Також вказано, що рівень схвалення заявок на корпоративні та роздрібні кредити скорочувався другий квартал поспіль.

Опитування також зафіксувало зростання боргового навантаження бізнесу, зокрема великих підприємств, проте воно залишається на середньому рівні. Закредитованість населення дещо зменшилася та, на думку банків, є нижчою за середню.

Респонденти повідомили про зростання всіх видів ризиків, меншою мірою – ризику ліквідності. Очікується, що ризики зростатимуть упродовж ІІІ кварталу.

Доповнення

Українці скоротили кредити в банках на тлі підвищення ставок.

Згідно з прогнозом НБУ, банки через війну втратять мінімум 20% кредитного портфеля.

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