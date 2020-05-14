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Бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир": суд в России прослушал скрытые аудиозаписи

Киев • УНН

 • 14168 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Южном окружном военном суде российского Ростова-на-Дону во втором бахчисарайском "деле Хизб ут-Тахрир" исследовали скрытые аудиозаписи из мечети, где собирались обвиняемые крымские татары. Об этом для "Крым.Реалии" рассказала адвокат Лиля Гемеджи, передает УНН.

Бахчисарайское "дело Хизб ут-Тахрир": суд в России прослушал скрытые аудиозаписи

По словам адвоката, скрытые аудиозаписи разговоров в мечети продолжительностью около часа каждая в ноябре 2016 и январе 2017 года сделал гражданин Латвии Константин Тумаревич. Гемеджи утверждает, что Тумаревич был знаком с некоторыми из обвиняемых. Более того, фигурант данного дела Марлен Асанов помогал свидетелю Тумаревичу обустроиться в Крыму после переезда из Латвии.

“Его опознали по характерному произношению... На этих встречах, в частности, спикерами были Тимур Ибрагимов и Мэмет Белялов. Обсуждались темы, связанные с положением мусульман в мире”, рассказала Гемеджи.

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Адвокат также пояснила, что стенограмма, которую выполнил сотрудник ФСБ, не совпадает с аудиозаписью. По ее словам, сотрудник ФСБ и лингвисты, которых привлекали для расшифровки аудио, не владеют крымскотатарским и арабским языками.

“Некоторые фразы переводились произвольно. Например, на аудио речь идет про „тиранические режимы“, а в стенограмме оперативный сотрудник меняет это на „террористические организации“. Или слово „хутба“ (мусульманская молитва — ред.) меняется на слово „Хизб“ (упрощенное название „участников организации Хизб ут-Тахрир“ — ред.). Таким образом, контекст разговора и смысл всего аудиозаписи меняется. Искажение стенограммы дает основание не просто произвольно трактовать смысл сказанного на собрании, а привязываться к конкретным словам и вкладывать в них иной смысл. А это, в свою очередь, влияет на качество экспертизы, которую делают сотрудники Башкирского университета, в частности Тимур Уразметов и Елена Хазимуллина”, — пояснила адвокат.

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Следующее заседание по этому делу назначено на четверг, 14 мая.

20 марта Апелляционный военный суд России оставил под арестом семерых фигурантов так называемого второго бахчисарайского “дела Хизб ут-Тахрир”.

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В октябре 2017 года российские силовики арестовали шестерых жителей Бахчисарая. Это Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мэмет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекирьяев и Эрнес Аметов. ФСБ России инкриминирует им участие в запрещенной в России и аннексированном нею Крыму организации “Хизб ут-Тахрир”.

21 мая 2018 года в Крыму задержали координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и жителя села Долинное Бахчисарайского района Эдема Смаилов. Обвинения против них привлекли к бахчисарайскому “делу Хизб ут-Тахрир”.

15 ноября 2019 года Южный военный окружной суд российского Ростова-на-Дону начал рассматривать это дело по существу.

Представители международной исламской политической организации “Хизб ут-Тахрир” называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что испытывают несправедливое преследование в России и в оккупированном нею в 2014 году Крыму. Верховный суд России запретил “Хизб ут-Тахрир” в 2003 году, включив в список объединений, названных “террористическими”.

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