У Росії розглянуть апеляцію на вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Найближчим часом у Військовому апеляційному суді Московської області відбудеться розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє громадське обєднання "Кримська солідарність" із посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова, який відвідав у слідчому ізоляторі одного із засуджених - Мусліма Алієва, передає УНН.