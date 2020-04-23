У Росії розглянуть апеляцію на вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Найближчим часом у Військовому апеляційному суді Московської області відбудеться розгляд апеляційної скарги на вирок фігурантам ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір". Про це повідомляє громадське обєднання "Кримська солідарність" із посиланням на адвоката Назіма Шейхмамбетова, який відвідав у слідчому ізоляторі одного із засуджених - Мусліма Алієва, передає УНН.
"Найближчим часом у Військовому апеляційному суді Московської області пройде розгляд скарги на вирок Мусліму Алієву і ще п'яти фігурантам "ялтинської групи" справи Хізб ут-Тахрір", - повідомив Шейхмамбетов.
За його словами, наразі Мусліма Алієва доставили в СІЗО-1 у Ростові-на-Дону з СІЗО-3 Новочеркаська для ознайомлення з матеріалами справи перед майбутньою апеляцією на вирок Південного окружного військового суду.
"Наразі перебуває у загальній камері і критичних скарг на умови утримання немає", - зазначив адвокат.
Так, Муслім Алієв засуджений до 19 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.
Як повідомлялося в УНН, Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 12 листопада 2019 року засудив до ув’язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір".
Також нагадаємо, що справа проти "Хізб-ут-Тахрір" була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв'язках з "Хізб ут-Тахрір" в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Инвер Бекіров і Вадим Сірук.