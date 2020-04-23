В России рассмотрят апелляцию на приговор фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В ближайшее время в Военном апелляционном суде Московской области состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор фигурантам ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова, который посетил в следственном изоляторе одного из осужденных - Муслима Алиева, передает УНН.