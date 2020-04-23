В России рассмотрят апелляцию на приговор фигурантам ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В ближайшее время в Военном апелляционном суде Московской области состоится рассмотрение апелляционной жалобы на приговор фигурантам ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Назима Шейхмамбетова, который посетил в следственном изоляторе одного из осужденных - Муслима Алиева, передает УНН.
"В ближайшее время в Военном апелляционном суде Московской области пройдет рассмотрение жалобы на приговор Муслиму Алиеву и еще пяти фигурантам" ялтинской группы "дела Хизб ут-Тахрир", - сообщил Шейхмамбетов.
По его словам, сейчас Муслима Алиева доставили в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону из СИЗО-3 Новочеркасска для ознакомления с материалами дела перед будущей апелляцией на приговор Южного окружного военного суда.
"Сейчас находится в общей камере и критических жалоб на условия содержания нет", - отметил адвокат.
Так, Муслим Алиев приговорен к 19 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Как сообщалось в УНН, Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 12 ноября 2019 года приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".
Также напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усеин Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.