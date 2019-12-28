Адвокат у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" заявляє про монтаж аудіозапису допиту
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Адвокат у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" Айдер Азаматов під час щомісячної зустрічі громадського об'єднання "Кримська солідарність" 28 грудня розповів про "монтаж аудіозапису допиту" одного з фігурантів справи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.
"Я відвідав свого підзахисного Арсена Джеппарова 23 грудня, напередодні його етапування. Метою візиту було повідомлення його про результати незалежної експертизи. Я повідомив його, що мені прийшов висновок фахівця експерта-фоноскопісти, який проводив дослідження аудіозапису, де мій підзахисний спілкується з оперативним співробітником. На цьому аудіо запису він, нібито, визнається що є членом "Хізб ут-Тахрір". Аудіозапис триває 5 хвилин 27 секунд. У цій розмові експерт виявив чотири фрагменти монтажу", - розповів Айдер Азаматов.
За словами адвоката, висновок незалежного експерта ляже як додаток до апеляційної скарги. Згідно з матеріалами справи, даний аудіозапис розмови ліг в основу обвинувального вироку.
За даними видання, Арсена Джеппарова етапували в колонію міста Новочеркаськ.
За інформацією "Кримської солідарності", з ростовського СІЗО раніше етапували десятьох кримчан. Йдеться про Вадима Сірука, Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова, Еміра-Усеіна Куку, Теймура і Узеира Абдуллаєвих, Мусліма Алієва, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова і Нарімана Мемедемінова.
Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликала дипломатів Білорусі, Вірменії та Румунії сприяти захисту прав і інтересів громадян України, який обвинувачують в участі в нібито незаконній релігійній організації "Хізб ут-Тахрір".
Також нагадаємо, що справа проти "Хізб-ут-Тахрір" була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв'язках з "Хізб ут-Тахрір" в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Инвер Бекіров і Вадим Сірук.
Як раніше повідомляв УНН, засудженого у севастопольській "справі Хізб ут-Тахрір" Нурі Прімова, який відбуває термін у колонії в російській Республіці Марій Ел, регулярно поміщають до штрафного ізолятора.