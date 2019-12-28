Адвокат у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" заявляє про монтаж аудіозапису допиту

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Адвокат у ялтинській "справі Хізб ут-Тахрір" Айдер Азаматов під час щомісячної зустрічі громадського об'єднання "Кримська солідарність" 28 грудня розповів про "монтаж аудіозапису допиту" одного з фігурантів справи. Про це повідомляє УНН із посиланням на Крим.Реалії.