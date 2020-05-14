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Бахчисарайська “справа Хізб ут-Тахрір”: суд у Росії прослухав приховані аудіозаписи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. У Південному окружному військовому суді російського Ростова-на-Дону у другій бахчисарайській “справі Хізб ут-Тахрір” досліджували приховані аудіозаписи з мечеті, де збиралися обвинувачені кримські татари. Про це для “Крим.Реалії” розповіла адвокат Ліля Гемеджі, передає УНН

Бахчисарайська “справа Хізб ут-Тахрір”: суд у Росії прослухав приховані аудіозаписи

За словами адвоката, приховані аудіозаписи розмов у мечеті тривалістю близько години кожна в листопаді 2016 року і січні 2017 роки зробив громадянин Латвії Костянтин Тумаревіч. Гемеджі стверджує, що Тумаревіч був знайомий з деякими з обвинувачених. Більш того, фігурант даної справи Марлен Асанов допомагав свідкові Тумаревічу облаштуватися в Криму після переїзду з Латвії.

“Його впізнали за характерною вимовою... На цих зустрічах, зокрема, спікерами були Тимур Ібрагімов і Мемет Бєлялов. Обговорювалися теми, пов’язані з положенням мусульман в світі”, розповіла Гемеджі.

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Адвокат також пояснила, що стенограма, яку виконав співробітник ФСБ, не збігається з аудіозаписом. За її словами, співробітник ФСБ і лінгвісти, яких залучали для розшифровки аудіо, не володіють кримськотатарською та арабською мовами.

“Деякі фрази переводилися довільно. Наприклад, на аудіо йдеться про „тиранічні режими“, а в стенограмі оперативний співробітник міняє це на „терористичні організації“. Або слово „хутба“ (мусульманська молитва — ред.) змінюється на слово „Хізби“ (спрощена назва „учасників організації Хізб ут-Тахрір“ — ред.). Таким чином, контекст розмови і сенс всього аудіозапису змінюється. Спотворення стенограми дає підставу не просто довільно трактувати сенс сказаного на зборах, а прив’язуватися до конкретних слів і вкладати в них інший зміст. А це, в свою чергу, впливає на якість експертизи, яку роблять співробітники Башкирського університету, зокрема Тимур Уразметов і Олена Хазімулліна”, — пояснила адвокат.

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Наступне засідання у цій справі призначене на четвер, 14 травня.

20 березня Апеляційний військовий суд Росії залишив під арештом сімох фігурантів так званої другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

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У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій у Росії та анексованому нею Криму організації “Хізб ут-Тахрір”.

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора “Кримської солідарності” Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”.

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.

Представники міжнародної ісламської політичної організації “Хізб ут-Тахрір” називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив “Хізб ут-Тахрір” у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих “терористичними”.

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