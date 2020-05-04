Правозахисники закликали звільнити 150 "в’язнів совісті", в тому числі кримчанина Еміра-Усеїна Куку

"У той час, як небезпечний вірус поширюється по всьому світу, є ймовірність, що в’язниці стануть небезпечними осередками COVID-19. Зараз як ніколи важливо, щоб держави вжили термінових заходів для захисту всіх тих, хто перебувають за ґратами, у тому числі шляхом звільнення всіх осіб, які утримуються просто за мирну реалізацію своїх прав", – заявив заступник директора з кампаній Amnesty International Сауро Скарпеллі.

В організації зазначають, що "в’язні совісті" не вчинили ніякого злочину, і все ж їх продовжують довільно утримувати в умовах, які зараз стають усе більш небезпечними. Саме переповненість і відсутність санітарних умов у багатьох в’язницях по всьому світу не дозволяють ув’язненим вживати превентивні заходи проти цієї хвороби, такі як фізичне дистанціювання й регулярне миття рук.

"Amnesty International проводить кампанії на підтримку близько 150 "в’язнів совісті". Точна цифра змінюється час від часу через звільнення, смерть або той факт, що деякі окремі справи стосуються більше однієї людини, як-от у випадку з Еміром-Усейном Куку.

Окрім звільнення "в’язнів совісті", Amnesty International закликає уряди вжити заходів щодо стримування поширення коронавірусної інфекції в тому числі шляхом розвантаження в’язниць. Владі слід розглянути справи осіб, які перебувають у попередньому ув’язненні, а також дітей, і розглянути питання про дострокове, тимчасове або умовне звільнення осіб, що піддаються особливому ризику, таких як літні люди та особи з супутніми захворюваннями", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНН, Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону 12 листопада 2019 року засудив до ув’язнення в колонії суворого режиму шістьох фігурантів ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір".

Також нагадаємо, що справа проти "Хізб-ут-Тахрір" була ініційована навесні 2016 року. Тоді за підозрою в зв'язках з "Хізб ут-Тахрір" в Ялті були затримані Рефат Алімов, Емір-Усеїн Куку, Муслім Алієв, Арсен Джеппаров, Инвер Бекіров і Вадим Сірук.