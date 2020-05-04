Правозащитники призвали освободить 150 "узников совести", в том числе крымчанина Эмира-Усеина Куку

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
5 апреля, 18:50 • 15508 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 81774 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 111017 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 182648 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 185951 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 392887 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 227011 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 502383 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349653 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230764 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3.1м/с
78%
Популярные новости

Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в США из-за пошлин Трампа

5 апреля, 17:33 • 11956 просмотра

В Кривом Роге уже 74 пострадавших от атаки рф, в больницах взрослые и дети

5 апреля, 17:45 • 11388 просмотра

В Херсонской области оккупантам запретили мобильные телефоны из-за больших потерь - "Атеш"

5 апреля, 18:04 • 10450 просмотра

Все украинские города и села объединились в поддержку Кривого Рога, проявляя солидарность - Зеленский

5 апреля, 18:06 • 10671 просмотра

16-летняя украинка Таисия Онофрийчук завоевала золото на Кубке мира по художественной гимнастике

5 апреля, 18:16 • 9888 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 144747 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 132728 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 220823 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 392889 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 502383 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 15511 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 39266 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38869 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 46364 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 76506 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Правозащитники призвали освободить 150 "узников совести", в том числе крымчанина Эмира-Усеина Куку

Киев • УНН

 • 13017 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. Правозащитная организация Amnesty International призывает к немедленному и безоговорочному освобождению всех "узников совести", за которых организация борется по всему миру, и которые сейчас в зоне повышенного риска из-за пандемии COVID-19. Среди них Эмир-Усейн Куку, Насрин Сотудех и Рубен Гонсалес. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление правозащитников.

Правозащитники призвали освободить 150 "узников совести", в том числе крымчанина Эмира-Усеина Куку

"В то время, как опасный вирус распространяется по всему миру, есть вероятность, что тюрьмы станут опасными очагами COVID-19. Сейчас как никогда важно, чтобы государства приняли срочные меры для защиты всех тех, кто находится за решеткой, в том числе путем освобождения всех лиц, содержащихся просто за мирную реализацию своих прав", - заявил заместитель директора по кампаниям Amnesty International Сауро Скарпелли.

В организации отмечают, что "узники совести" не совершили никакого преступления, и все же их продолжают произвольно содержать в условиях, которые сейчас становятся все более опасными. Именно переполненность и отсутствие санитарных условий во многих тюрьмах по всему миру не позволяют заключенным принимать превентивные меры против этой болезни, такие как физическое дистанцирование и регулярное мытье рук.

"Amnesty International проводит кампании в поддержку около 150 "узников совести". Точная цифра меняется время от времени из-за освобождения, смерти или того факта, что некоторые отдельные дела касаются более одного человека, например в случае с Эмиром-Усэйном Куку.

Кроме освобождения "узников совести", Amnesty International призывает правительства принять меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, в том числе путем разгрузки тюрем. Властям следует рассмотреть дела лиц, находящихся в предварительном заключении, а также детей, и рассмотреть вопрос о досрочном, временном или условном освобождение лиц, подвергающихся особому риску, таких как пожилые люди и лица с сопутствующими заболеваниями", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону 12 ноября 2019 года приговорил к заключению в колонии строгого режима шестерых фигурантов ялтинского "дела Хизб ут-Тахрир".

Также напомним, что дело против "Хизб-ут-Тахрир" было инициировано весной 2016 года. Тогда по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир" в Ялте были задержаны Рефат Алимов, Эмир-Усейн Куку, Муслим Алиев, Арсен Джеппаров, Инвер Бекиров и Вадим Сирук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,427.80
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,811.84