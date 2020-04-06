Денісова вимагає від російського омбудсмена перевірити законність утримування кримчан в ШІЗО

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова висловила стурбованість щодо загрози життю та здоров'ю кримчан, які знаходяться в тюрмах Росії. І звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідних заходів для захисту прав українських громадян, а саме перевірити правові підстави приміщення їх в ШІЗО. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.