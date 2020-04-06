Денісова вимагає від російського омбудсмена перевірити законність утримування кримчан в ШІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова висловила стурбованість щодо загрози життю та здоров'ю кримчан, які знаходяться в тюрмах Росії. І звернулася до своєї російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідних заходів для захисту прав українських громадян, а саме перевірити правові підстави приміщення їх в ШІЗО. Про це вона повідомила у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Адміністрація виправних колоній, де утримуються Айдер Саледінов, Теймур Абдуллаев, Узеір Абдуллаева та Еміль Джемаденова, поміщає їх до ШІЗО, щоб надалі мати формальні приводи для зміни умов тримання на більш жорсткі, що у тому числі негативно впливає на їх стан здоров’я та викликає загострення хронічних захворювань”, - написала Денісова.
Зокрема, вона повідомляє, що Айдер Саледінов має проблеми з серцем і зубами, Теймур Абдуллаєв страждає від серцевої і печінкової недостатності, хронічного риніта та алергії, в Узеіра Абдуллаєва діагностовано бешихове запалення шкіри, що викликає підвищення температури тіла, гнійні рани по всьому тілу і набряк кінцівок. У Еміля Джемаденова хронічна виразка шлунка і пролапс мітрального клапана.
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Також здоров’я незаконно засудженого громадянина України Володимира Якименка погіршується — протягом тижня підвищена температура тіла до 38 градусів та сухий задушливий кашель. Однак, комплексного медобстеження та відповідного лікування він не отримує. Водночас, його не переводять до медичної частини “ФКУ ИК 17 УФСИН России по Саратовской области”, адже вона переповнена ув’язненими, які хворіють на пневмонію.
Крім того, всі незаконно засуджені громадяни України тримаються в камерних приміщеннях з неналежними умовами без забезпечення засобами індивідуального захисту та необхідними лікарськими препаратами, що в умовах пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, піддає їх життя небезпеці і може мати фатальні наслідки.
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“Наголошую, це порушення пункту 10, 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою вжити необхідних заходів з метою захисту прав громадян України, а саме перевірити правові підстави поміщення кримських татар в штрафні ізолятори виправних установ”, — повідомила омбудсмен.
Денісова вимагає забезпечити належні умови тримання і необхідну медичну допомогу усім незаконно засудженим громадянам України, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням наданих державам-учасницям і національним превентивним механізмам в умовах пандемії коронавірусу.
Раніше УНН писав, що Денісова попросила покращити умови українських громадян в тайських тюрмах.