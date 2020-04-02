Денісова попросила покращити умови українських громадян в тайських тюрмах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. У пенітенціарних установах Королівства Таїланд, де утримується 21 громадянин України вкрай важка ситуація з дотриманням карантинних заходів задля запобігання поширенню коронавірусу. Тож омбудсмен звернулась до тайської колеги з проханням забезпечити дотримання прав громадян України, а також до короля, щоб він помилував українців. Про це у Telegram-каналі повідомила Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.
“Так, у в’язниці Klongprem central Prison, де тримаються В’ячеслав Хлєбка та Ярослав Яновський, у камерах знаходиться більше 40 людей. В’язні не забезпеченні належними умовами тримання та позбавлені вільного доступу до отримання медичних послуг.
Крім того, одна українка, яка утримується Central Women Correctional Institution, у критичному стані та має підвищений ризик до зараження інфекцією COVID-19”, — написала Денісова.
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Вона зазначила, що особи, позбавлені волі, становлять особливо вразливу групу через характер обмежень, які вже накладені на них, та обмежену їх здатність вживати превентивних заходів.
“Звертаюся до Головного Омбудсмена Королівства Таїланд пана Віддхавата Раджатануна з проханням забезпечити дотримання прав громадян України, а саме забезпечити належними умовами тримання, індивідуальними засобами захисту, якісним харчуванням, питною водою, а також необхідною медичною допомогою та лікарськими препаратами на випадок захворювання коронавірусною інфекцією.
Звертаюся до його Високоповажності Пана Маха Вачиралонгкорн Короля Таїланду з проханням розглянути можливість королівського помилування українців, які є вразливими до захворювання та стали на шлях виправлення, мають високий поведінковий статус і наразі не становлять суспільної небезпеки для оточення”, — написала омбудсмен.
Як раніше повідомляв УНН, у Мін’юсті не розглядають можливість звільнення ув’язнених через пандемію коронавірсу.