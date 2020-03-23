В Україні не розглядають питання звільнення ув’язнених через пандемію
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Мін'юсті не розглядають можливість звільнення ув'язнених через пандемію коронавірсу. Про це заявила заступник Міністра юстиції України Олена Висоцька, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мін'юсту.
"Мова про звільнення ув'язнених через пандемію поки що не йде", - зазначила Висоцька.
Як раніше повідомляв УНН, влада Ірану відпустила близько 70 тисяч ув’язнених через спалах коронавірусу в країні.
Окрім того, влада кількох американських штатів почала відпускати засуджених за нетяжкі злочини через побоювання поширення коронавірусу в переповнених тюрмах.