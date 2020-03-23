Пандемія коронавірусу: у США почали випускати тисячі ув'язнених через COVID-19

КИЇВ. 23 березня. УНН. Влада кількох американських штатів почала відпускати засуджених за нетяжкі злочини через побоювання поширення коронавірусу в переповнених тюрмах, повідомляє The Wall Street Journal. За даними видання, на свободу виходять, зокрема, літні люди і ув’язненні з поганим станом здоров’я, зазначає УНН.