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Пандемия коронавируса: в США начали выпускать тысячи заключенных из-за COVID-19

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Власти нескольких американских штатов начала отпускать осужденных за нетяжкие преступления из-за опасений распространения коронавируса в переполненных тюрьмах, сообщает The Wall Street Journal. По данным издания, на свободу выходят, в частности, пожилые люди и заключении с плохим состоянием здоровья, отмечает УНН.

Власти штатов Калифорния, Нью-Йорк, Огайо и Техас приняли также решение запретить допуск в тюрьмы посетителей, ограничить передвижение заключенных по территории исправительных учреждений.

Издание отмечает, что всего в США 2,2 млн заключенных. Существуют серьезные опасения, что в сложившейся ситуации заразиться могут не только они, но и многочисленные охранники.

По данным WSJ, уже были случаи, когда положительный тест на коронавирус сдавали охранники в Пенсильвании, Мичигане, Нью-Йорке и Вашингтоне. Так, в столице заболел отвечавший за перевозку осужденных в тюрьму, от него могли заразиться и сами арестанты. В Нью-Йорке с подозрением на коронавирус были дополнительно изолированы 30 заключенных.

По данным экспертов, в американских тюрьмах содержатся более 164 тысяч человек в возрасте старше 55 лет. Реальной возможности помочь им в случае дальнейшего пребывания в местах лишения свободы в случае заражения у персонала не будет. Нет и дополнительных мест для изоляции заболевших.

Власти заверили, что о масштабном освобождении речь не идет. Выпускать будут лишь тех, кто не совершал тяжких преступлений.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в США 35 224 инфицированных.

Ранее аналогичное действие применили в Иране, освободив десятки тысяч заключенных.

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