В Украине не рассматривают вопрос освобождения заключенных из-за пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Минюсте не рассматривают возможность освобождения заключенных из-за пандемии коронавирса. Об этом заявила заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Речь об освобождении заключенных из-за пандемии пока не идет", - отметила Высоцкая.
Как ранее сообщал УНН, власти Ирана отпустила около 70 тысяч заключенных из-за вспышки коронавируса в стране.
Кроме того, власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из-за опасений распространения коронавируса в переполненных тюрьмах.