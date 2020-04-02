Денисова попросила улучшить условия украинских граждан в тайских тюрьмах

КИЕВ. 2 апреля. УНН. В пенитенциарных учреждениях Королевства Таиланд, где содержится 21 гражданин Украины крайне тяжелая ситуация с соблюдением карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса. Поэтому омбудсмен обратилась к тайской коллеге с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан Украины, а также к королю, чтобы он помиловал украинцев. Об этом в Telegram-канале сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.