Денисова попросила улучшить условия украинских граждан в тайских тюрьмах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В пенитенциарных учреждениях Королевства Таиланд, где содержится 21 гражданин Украины крайне тяжелая ситуация с соблюдением карантинных мер для предотвращения распространения коронавируса. Поэтому омбудсмен обратилась к тайской коллеге с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан Украины, а также к королю, чтобы он помиловал украинцев. Об этом в Telegram-канале сообщила Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.
"Так, в тюрьме Klongprem central Prison, где содержатся Вячеслав Хлебка и Ярослав Яновский, в камерах находится более 40 человек. Заключенные не обеспечены надлежащими условиями содержания и лишены свободного доступа к получению медицинских услуг.
Кроме того, одна украинка, которая содержится Central Women Correctional Institution, в критическом состоянии и имеет повышенный риск к заражению инфекцией COVID-19", - написала Денисова.
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Она отметила, что лица, лишенные свободы, составляют особо уязвимую группу из-за характера ограничений, которые уже наложены на них, ограниченную их способность принимать превентивные меры.
"Обращаюсь к Главному омбудсмену Королевства Таиланд г. Виддхавата Раджатануна с просьбой обеспечить соблюдение прав граждан Украины, а именно обеспечить надлежащими условиями содержания, индивидуальными средствами защиты, качественным питанием, питьевой водой, а также необходимой медицинской помощью и лекарственными препаратами на случай заболевания Коронавирусная инфекцией.
Обращаюсь к его Превосходительству Господину Махе Вачиралонгкорну Королю Таиланда с просьбой рассмотреть возможность королевского помилования украинцев, которые уязвимы к заболеванию и стали на путь исправления, имеют высокий поведенческий статус и пока не представляют общественной опасности для окружающих", - написала омбудсмен.
Как ранее сообщал УНН, в Минюсте не рассматривают возможность освобождения заключенных из-за пандемии коронавируса.